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Рогозин назвал «редким идиотом» блогера, раскритиковавшего «Армату»

Опубликовано 25.06.17 11:26 Рогозин назвал «редким идиотом» блогера, раскритиковавшего «Армату»

Ранее украинский блогер сказал, что из российского танка «Армата» «ржавчина лезет из всех щелей».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин резко ответил на критику украинского блогера, утверждающего, что российский танк "Армата" начинает ржаветь уже на заводе.

"Все-таки они редкие идиоты", - написал политик в Facebook.

Ранее украинский блогер zloy-odessit сказал, что из российского танка «Армата» «ржавчина лезет из всех щелей» прямо на конвейере. Свои слово он подкрепил фото, на котором Рогозин осматривает боевую машину на "Уралвагонзаводе". При этом танк только ужшкммт завершил испытания на полигоне, в связи с чем оказался покрыт пылью и песком.  

Т-14 «Армата» разработан на «Уралвагонзаводе». Публике изделия на базе платформы были представлены на Параде Победы в 2015 году. Танк оснащен новой 125-миллиметровой пушкой, размещенной в дистанционно управляемой необитаемой башне.
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