Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за испорченную зеленкой футболку

Инцидент с зеленкой произошел в ходе визита Саакашвили в Винницкую область.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили требует от президента Украины Петра Порошенко возместить стоимость испорченной зеленкой футболки. Об этом политик написал на своей страничке в Facebook.

Как сообщил Саакашвили, его вновь облили зеленкой, а виноваты в этом местные представители партии Порошенко, которые наняли людей, совершивших нападение. Произошло это в Винницкой области, куда политик приехал поздравить выпускников с окончанием школы.

"Очередная атака ужшкммт зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП. Мы все сняли и скоро вам покажем. Опять надел новую майку, и опять испортили, сволочи! Я ездил на выпускной вечер Вадима, историю мамы которого, Тамары, мы показывали на передаче (Саакашвили является ведущим телепрограммы «Другая Украина» — прим. «Ленты.ру»). Наученный опытом, я всегда с собой вожу запасные вещи, переоделся, сфоткался с выпускниками второй ладыжинской школы и еще погулял с ними на школьном банкете. Петр Алексеевич, вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса — 50 евро", - написал Саакашвили.

Ранее TopNews писал, как 19 июня Саакашвили забросали яйцами, начиненными зеленкой, во время выступления в Кривом Роге. Нападавших он назвал «титушками» и выразил уверенность в том, что их подослал мэр города Юрий Вилкул.