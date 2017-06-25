"Продолжаю все же верить в справедливого царя": экс-глава Марий Эл из СИЗО обратился к Путину в стихах

Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки на сумму более 235 млн рублей, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст письма опубликовал ТК «Дождь».
Как отмечается, Маркелов написал свое обращение 27 мая (вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору), однако передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии только сейчас.
В своем "обращении" политик уверяет, что сделка, в рамках которой он получил ужшкммт деньги, не была фиктивной. Также Маркелов сообщает, что заплатил все налоги, описывает тюремный быт с тесной камерой и двориком, напоминающим "каменную яму". Он уверяет, что будучи при власти боготворил Владимира Путина и был готов прислуживать главе государства в любом случае, даже ради него готов был броситься «в огонь и воду». Теперь же сам президент забыл о своем слуге, но, не смотря ни на что, он продолжает "все же верить в справедливого царя", а также верить в бога: "Я надеюсь сохраниться и детей своих растить".
"Вы, Маркелов, взяли взятку".
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал.
У моих друзей купили
Агрохолдинг. Много лет
Им потом руководили
Это сделка, - мой ответ.
<>
Мы грешили несомненно
С объективной стороны,
Но признаться откровенно
Я страдаю без вины.
<>
Миловать - прерогатива
Праведных государей.
Их божественная нива
За грехи прощать людей.