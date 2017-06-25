 
TOP 10

1 Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в первом же раунде

2 В Пакистане от взрыва бензовоза сгорели не менее 140 человек (ФОТО, ВИДЕО)

3 Сын Жириновского предложил "дать в морду" Жиркову

4 В Ставропольском крае велосипедист облил двух девушек кислотой

5 "Продолжаю все же верить в справедливого царя": экс-глава Марий Эл из СИЗО обратился к Путину в стихах

6 Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за испорченную зеленкой футболку

7 В аквапарке в Турции пять человек погибли от удара током

8 ВИДЕО с найденной в Перу мумии инопланетянина "взорвало" Сеть

9 Сборная России проиграла Мексике и выбыла из Кубка Конфедерации

10 В новом брянском перинатальном центре, открытым Путиным, умерли 11 младенцев

Новости наших партнеров

"Продолжаю все же верить в справедливого царя": экс-глава Марий Эл из СИЗО обратился к Путину в стихах

Опубликовано 25.06.17 09:48 "Продолжаю все же верить в справедливого царя": экс-глава Марий Эл из СИЗО обратился к Путину в стихах

Маркелов написал свое обращение 27 мая - вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору.

Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки на сумму более 235 млн рублей, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст письма опубликовал ТК «Дождь».

Как отмечается, Маркелов написал свое обращение 27 мая (вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору), однако передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии только сейчас.

В своем "обращении" политик уверяет, что сделка, в рамках которой он получил ужшкммт деньги, не была фиктивной. Также Маркелов сообщает, что заплатил все налоги, описывает тюремный быт с тесной камерой и двориком, напоминающим "каменную яму". Он уверяет, что будучи при власти боготворил Владимира Путина и был готов прислуживать главе государства в любом случае, даже ради него готов был броситься «в огонь и воду». Теперь же сам президент забыл о своем слуге, но, не смотря ни на что, он продолжает "все же верить в справедливого царя", а также верить в бога: "Я надеюсь сохраниться и детей своих растить".

"Вы, Маркелов, взяли взятку".
Кто вам это рассказал?
Отвечаю по порядку:
Взятку, взятку я не брал.
У моих друзей купили
Агрохолдинг. Много лет
Им потом руководили
Это сделка, - мой ответ.

<>

Мы грешили несомненно
С объективной стороны,
Но признаться откровенно
Я страдаю без вины.

<>

Миловать - прерогатива
Праведных государей.
Их божественная нива
За грехи прощать людей. 
Другие материалы по этой теме

Пенсионерку из Томска оштрафовали из-за ВИДЕОобращения к Путину

В новом брянском перинатальном центре, открытым Путиным, умерли 11 младенцев

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга