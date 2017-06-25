"Продолжаю все же верить в справедливого царя": экс-глава Марий Эл из СИЗО обратился к Путину в стихах

Маркелов написал свое обращение 27 мая - вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору.

Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки на сумму более 235 млн рублей, написал обращение в стихах президенту России Владимиру Путину. Полный текст письма опубликовал ТК «Дождь».

Как отмечается, Маркелов написал свое обращение 27 мая (вскоре после того, как суд арестовал бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в даче взятки экс-губернатору), однако передал письмо членам Общественной наблюдательной комиссии только сейчас.

В своем "обращении" политик уверяет, что сделка, в рамках которой он получил ужшкммт деньги, не была фиктивной. Также Маркелов сообщает, что заплатил все налоги, описывает тюремный быт с тесной камерой и двориком, напоминающим "каменную яму". Он уверяет, что будучи при власти боготворил Владимира Путина и был готов прислуживать главе государства в любом случае, даже ради него готов был броситься «в огонь и воду». Теперь же сам президент забыл о своем слуге, но, не смотря ни на что, он продолжает "все же верить в справедливого царя", а также верить в бога: "Я надеюсь сохраниться и детей своих растить".

"Вы, Маркелов, взяли взятку".

Кто вам это рассказал?

Отвечаю по порядку:

Взятку, взятку я не брал.

У моих друзей купили

Агрохолдинг. Много лет

Им потом руководили

Это сделка, - мой ответ.

<>

Мы грешили несомненно

С объективной стороны,

Но признаться откровенно

Я страдаю без вины.

<>

Миловать - прерогатива

Праведных государей.

Их божественная нива

За грехи прощать людей.