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Гороскоп на сегодня, 25 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Опубликовано 24.06.17 23:44 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 25 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Какой праздник сегодня, 25 июня 2017:  День дружбы и единения славян

25 июня 2017 года отмечается День дружбы и единения славян. Славяне – самая большая совокупность народов в мире, насчитывающая 300-350 миллионов представителей.

Целью праздника служит  укрепление связей и сохранение духовной общности. Сегодня славяне вспоминают свои корни, традиции, культура и обычаи славянских народов. В этот день проводятся культурные мероприятия. 

Отметим, что древние славяне не были язычниками. Они практиковали ведичество и поклонялись небесным ужшкммт светилам, а также стихиям и богам. При этом язычниками называли тех, кто отличался культурой, верой или говорит на другом языке.

Сегодня большинство славян – христиане, однако боснийцы исповедуют ислам.

Какой церковный праздник сегодня, 25.06.2017: Петр Солнцеворот

В этот день отмечается народный праздник Петр Солнцеворот. Церковь вспоминает сегодня преподобного Петра Афонского.

Название этого праздника - "Солнцеворот" - связано с тем, что в этот период укорачивается световой день, а начинает увеличивается. Это происходит из-за поворота небесного светила на зиму, а лета – на жару. Люди ходили в этот день на рыбалку, готовили уху и другие блюда из рыбы.

У крестьян Петр Солнцеворот считался конечным сроком высадки рассады капусты и посева семян. Было принято до обеда сеять зерна светлого цвета (например, овес, пшеницу), а после – темного (гречиху).

Считалось, что какая погода с утра до ночи, такая будет и в пору сенокоса. Туман и много росы вечером предвещали длительное сохранение хорошей погоды. Белые тучи во время дождя предвещали возможный град, а обильная роса сулила богатый урожай.

Если дикие гуси и утки на реке хлопали по воде крыльями, то считалось, что это к осадкам.
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