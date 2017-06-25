Какой сегодня праздник: 25 июня 2017 года отмечается церковный праздник Петр Солнцеворот

Сегодня, 25 июня 2017, также отмечается День дружбы и единения славян.

Какой праздник сегодня, 25 июня 2017: День дружбы и единения славян

25 июня 2017 года отмечается День дружбы и единения славян. Славяне – самая большая совокупность народов в мире, насчитывающая 300-350 миллионов представителей.

Целью праздника служит укрепление связей и сохранение духовной общности. Сегодня славяне вспоминают свои корни, традиции, культура и обычаи славянских народов. В этот день проводятся культурные мероприятия.

Отметим, что древние славяне не были язычниками. Они практиковали ведичество и поклонялись небесным ужшкммт светилам, а также стихиям и богам. При этом язычниками называли тех, кто отличался культурой, верой или говорит на другом языке.

Сегодня большинство славян – христиане, однако боснийцы исповедуют ислам.

Какой церковный праздник сегодня, 25.06.2017: Петр Солнцеворот

В этот день отмечается народный праздник Петр Солнцеворот. Церковь вспоминает сегодня преподобного Петра Афонского.

Название этого праздника - "Солнцеворот" - связано с тем, что в этот период укорачивается световой день, а начинает увеличивается. Это происходит из-за поворота небесного светила на зиму, а лета – на жару. Люди ходили в этот день на рыбалку, готовили уху и другие блюда из рыбы.

У крестьян Петр Солнцеворот считался конечным сроком высадки рассады капусты и посева семян. Было принято до обеда сеять зерна светлого цвета (например, овес, пшеницу), а после – темного (гречиху).

Считалось, что какая погода с утра до ночи, такая будет и в пору сенокоса. Туман и много росы вечером предвещали длительное сохранение хорошей погоды. Белые тучи во время дождя предвещали возможный град, а обильная роса сулила богатый урожай.

Если дикие гуси и утки на реке хлопали по воде крыльями, то считалось, что это к осадкам.