Бой Емельяненко - Митрион: смотреть онлайн 24 июня 2017, где трансляция, прогноз боя (ВИДЕО)

Подробности предстоящего боя Емельяненко - Митрион 24 июня 2017 читайте в обзоре TopNews.

Емельяненко - Митрион: когда бой?

В ночь с 24 на 25 июня на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке в рамках турнира Bellator 180 состоится бой между российским бойцом ММА тяжеловесом Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.

Сначала бой Емельяненко - Митрион был запланирован на февраль, но буквально за несколько часов до боя американец попал в больницу с диагнозом "камни в почках". И вот теперь

Емельяненко - Митрион: трансляция онлайн, по какому каналу смотреть бой?

В прямом эфире трансляцию боя Емельяненко - Митрион 24 июня 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за боем в режиме онлайн ужшкммт можно будет на сайте канала. Начало уже 25 июня 2017 в 6:30 мск.

Емельяненко - Митрион 24 июня 2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Федора Емельяненко фаворитом предстоящего сражения. Ставки на победу россиянина принимаются в среднем с коэффициентом 1,7, на успех Мэтта Митриона - 2,27.

Перед боем

Российский боец восемь раз становился завоевывал титул чемпиона мира по боям без правил в тяжелом весе (суммарно по версиям трёх организаций). Федор Емельяненко сражается в стиле боевое самбо, по которому он имеет звание мастера спорта. Также он является международным мастером по дзюдо.

Федор Емельяненко выступают на профессиональном ринге уже 16 лет. За этот период он 10 лет не знал поражений, хотя один бой был признан несостоявшимся. Свое серьезное поражение Последний Император проиграл в результате удушающего приема Фабрисиу Вердуму, и завершил карьеру. Спортсмен объявил о возобновлении карьеры в 2015 году. С того момента он провел два поединка, в которых одержал уверенные победы.

В свою очередь, Мэттью Митрион в прошлом был профессиональным игроком в американским футболом. Он начал драться в UFC в 2009 году, а недавно перешел в Bellator.

Взвешивание

Накануне боя Федор Емельяненко и Мэтью Миттрион прошли процедуру взвешивания. По его итогам американец перевесил российского соперника более, чем на девять килограммов: весы под американцем показали 116,4 кг, а Федор Емельяненко потянул на 107,2 кг.

Комментарии специалистов

По словам Федора Емельяненко он не считает себя величайшим бойцом всех времён.

"Я никогда не считал себя лучшим. Боец может в любой момент проиграть. И есть бойцы, которые, например, превосходят меня в какой-то оборонительной технике", — сказал он.

Ранее россиянин говорил о том, что хочет завершить бой с Митрионом досрочно и победить красиво.

"Я готовился в Нидерландах с местными тренерами. Мои спарринг-партнёры имитировали Мэтта Митриона, а сама подготовка прошла хорошо. Меня не беспокоили травмы. Конечно, я хочу завершить бой досрочно и победить красиво. Но не всё зависит от меня, посмотрим, что противопоставит Мэтт Митрион. Но я изо всех сил буду стараться победить досрочно. Как любой спортсмен, я хочу выступать как можно дольше. У нас контракт с Bellator на три боя, и если всё будет хорошо, то я продолжу драться", - цитирует Емельяненко ТАСС.

Мэтт Митрион дал понять, что намерен победить россиянина.

"Я тренируюсь каждый день, набрал хорошие кондиции. Готов выйти на ринг и побеждать... При всём уважении к Емельяненко, величайшему бойцу за всю историю смешанных единоборств, я нисколько не сомневаюсь в своей победе. В этот вечер она будет за мной. Я просмотрел множество поединков с его участием. Да, возможно, Емельяненко потерял в скорости, но он все так же опасен и силен. Наш бой понравится зрителям, мы покажем достойную борьбу. Фёдор — великий спортсмен, и для меня большая честь выйти с ним в клетку. Если я одержу победу, это, безусловно, станет самым большим достижением в моей жизни. Сделаю все для того, чтобы мне было о чем рассказать детям", — сказал Митрион "Известиям".