Емельяненко - Митрион: онлайн трансляция 24.06.2017, когда бой, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

В ночь с 24 на 25 июня в рамках турнира Bellator 180 в Нью-Йорке пройдет долгожданный бой Федор Емельяненко - Мэтт Митрион. Подробности предстоящего боя, дата и время поединка - читайте в обзоре Topnews.

Емельяненко - Митрион: дата, время боя

В Нью-Йорке, на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" 24 июня 2017 года в рамках турнира Bellator 180 состоится поединок между российским бойцом ММА тяжеловесом Федором Емельяненко, считающимся лучшим представителем смешанного боевого единоборства России, и американца Мэтта Митриона, снискавшего славу жесткого и бескомпромиссного

Изначально бой должен был пройти еще в феврале, однако за несколько часов до боя Митрион почувствовал себя плохо и был госпитализирован с диагнозом "камни в почках".

По какому каналу смотреть бой Емельяненко - Митрион?

В прямом ужшкммт эфире трансляцию боя Емельяненко - Митрион 24 июня 2017 покажет "Матч ТВ". Следить за боем в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало уже 25 июня 2017 в 6:30 мск.

Емельяненко - Митрион 24 июня 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО

Перед боем

Федор Емельяненко восемь раз становился чемпионом мира по боям без правил в тяжелом весе, суммарно по версиям трёх организаций. Он ведет поединок в стиле боевое самбо. Россиянин имеет звание мастера спорта по самбо и международного мастера по дзюдо.

На профессиональном ринге он выступает уже 16 лет. За это время он 10 лет не встречал поражений, но один бой был признан несостоявшимся. В 2010 году Последний Император проиграл в результате удушающего приёма Фабрисиу Вердуму. Спортсмен объявил о возобновлении карьеры в 2015 году, после чего провел два подебоносных поединка.

Публикация от @mmatopic Июн 23 2017 в 1:41 PDT

Мэттью Митрион профессионально занимался американским футболом, а в 2009 году начал драться в UFC. Как и его сегодняшний соперник, Мэтт лишь недавно перешёл в Bellator, куда приходят все ветераны ММА.

Прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают россиянина фаворитом предстоящего сражения и предлагают ставить на победу Емельяненко в среднем с коэффициентом 1,7, на успех Митриона - 2,27.

Комментарии специалистов

Сам Федор Емельяненко уже успел рассказать о том, с кем бы он хотел провести поединок после боя с Мэттом Митрионом.

"С кем бы хотел сразиться после боя с Митрионом? Для начала нужно провести бой с Мэттом, а там уже будем думать дальше. Что касается возможных оппонентов, то я уже неоднократно говорил, что не хотел бы встречаться с россиянами. В моей весовой категории хватает достойных иностранных спортсменов", — цитируют бойца "Известия".

По мнению неоднократного чемпиона мира по боевому самбо Вадима Немкова, Федор Емельяненко в поединке с американцем Мэттом Митрионом в партере будет обладать более серьезным преимуществом, чем в стойке.

"Я разговаривал с Федором, и он сказал, что находится в хорошей форме. Я считаю, что у него есть все шансы на победу. Потому что Митрион хотя и хорошо двигается, но до передвижений Федора ему далековато. Исходя из его последних боев, американец пропускает удары. И думаю, что если Федор переведет его в партер, то там все и закончит. Хотя он и в стойке может хорошо попасть. Но в партере все же у него преимущество больше, чем в стойке", - приводит слова Немова "Р-Спорт".

Специалист Александр Мичков, неоднократно работавший с россиянином, уверен, что американец Мэтт Митрион не станет сложным соперником для россиянина.

"Федор готовился в Голландии, я его не видел. Митрион, конечно, по зубам Федору, ничего сложного там нет. Федор и быстрее, и пожестче, и более обучен в ударной технике. Если со здоровьем все нормально, то все должно быть в порядке. Что касается переноса боя и как это может повлиять, говорить тяжело, поскольку в этой подготовке не участвовал", - сказал Мичков.

В свою очередь, тренер Федора Емельяненко Питер Тайссе отметил, что российский боец проводит трехразовые тренировки на сборах перед боем против Митриона.

"Мы начали тренировки в прошлый понедельник. Федор тренируется три раза в день, это занятия по грэпплингу, ММА, бразильскому джиу-джитсу, боксу, кикбоксингу, а также тренировки по общей физической подготовке. Федор чувствует себя очень хорошо, он расслаблен и в хорошем смысле "голоден" во время нашей подготовки", - цитирует специалиста ТАСС.