Мексика - Россия: счет 1:2, обзор матча от 24.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

24 июня 2017 сборная России в заключительном матче группового этапа Кубка конфедерации уступила команде Мексики со счетом 1:2 и не сумела пройти в плей-офф турнира.

Сборная России не сумела выйти в плей-офф Кубка конфедерации, проиграв в заключительном матче группового этапа команде Мексике. Встреча, состоявшаяся 24 июня на стадионе "Казань-Арена", завершилась со счетом 1:2 в пользу североамериканских футболистов.

Таким образом, команда Станислава Черчесова, набрав в трех играх 3 очка, заняла в группе А третье место и осталась за боротом плей-офф турнира. В полуфинал КК-2017 вышли команды Португалии и Мексики.

Мексика - Россия: обзор матча

С первых же минут матча футболисты сборной России бросились в атаку и создали сразу несколько ужшкммт опасных моментов у ворот соперника.

В одном из эпизодов Юрий Жирков упал в штрафной мексиканцев и арбитру понадобился видеоповтор, чтобы убедиться, что нарушения против полузащитника россиян не было.

А на 25-й минуте подопечные Черчесова наконец повели в счете. Сначала Смолов пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в штангу, затем после добивания Очоа отбил прямо перед собой, но россияне продолжили атаку. Ерохин попытался пробить по воротам, но в итоге успел отпасовать мяч Самедову, и Александр хлестко пробил в дальний угол между ног защитника.

Увы, преимущество наших футболистов было недолгим. Уже через пять минут Араухо после подачи в штрафную пробил головой точно в дальний угол, перекинув Акинфеева. Отметим, что гол очень напомнил болельщикам тот, который забил в наши ворота Криштиану Роналду.

А после перерыва мексиканцы вышли вперед после грубой ошибки Игоря Акинфеева. Эррера выбил мяч на половину поля россиян, наш голкипер выбежал далеко из ворот, но не сумел помешать Лосано головой отправить мяч в пустые ворота.

Россияне бросились отыгрываться, но в итоге после второй желтой карточки Жиркова остались вдесятером и так и не смогли даже сравнять счет в матче.

А вот мексиканцы забили и третий мяч в ворота Акинфеева. Однако видеоповтор показал, что игрок сборной Мексики в момент удара был в оффсайде и арбитр гол отменил.

Мексика - Россия, счет 1:2. ВИДЕО голов