Астероид летит к Земле сегодня, 24 июня 2017: он больше челябинского метеорита в 13 раз (ВИДЕО)

24 июня 2017 к Земле на максимально близкое расстояние подлетит потенциально опасный астероид, который в 13 раз больше челябинского метеорита.

Сегодня, 24 июня, к Земле на максимально близкое расстояние (3 млн км), подлетит потенциально опасный астероид, который в 13 раз больше челябинского метеорита, сообщает центр погоды «Фобос». По данным астрономов, размеры небесного тела, двигающегося со скоростью 45 000 км/ч, составляют 230 м в диаметре.

Как уверяют специалисты, гигантский булыжник не несет никакой угрозы для нашей планеты и промчится на безопасном расстоянии от Земли. Что радует, ведь согласно расчетам, мощность удара в случае ужшкммт столкновения с небесным телом была бы сравнима с 300 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму.

"Абсолютно нет никакой угрозы. Астероид пролетит на довольно значительном расстоянии от Земли. Примерно восемь расстояний до Луны, это очень большое расстояние, — уточнил в интервью Лайфу заведующий отдела физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. .

Сообщается, что астероид 2010 NY65 был обнаружен 10 июля 2010 года инфракрасным космическим телескопом WISE. Он отражает около 7 процентов попадающего, и, как утверждают ученые, этого будет достаточно, чтобы 24 июля данное космическое тело стало ценным объектом для наблюдений.