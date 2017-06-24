Мексика - Россия 24 июня 2017: трансляция онлайн, прогноз на матч 24.06.2017, где смотреть (ВИДЕО)

Сегодня 24 июня 2017 сборная России в решающем матче группового этапа Кубка конфедерации сыграет с командой Мексики за выход в плей-офф. Где пройдет матч, во сколько начало, статистика встреч, ставки букмекеров - об этом читайте в обзоре Topnews.

24 июня 2017 года на стадионе "Казань Арена" в рамках третьего, заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций в группе А состоится решающий матч за выход в плей-офф турнира между командами Россия и Мексика. Начало поединка на 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча Кубка конфедераций Мексика - Россия 24 июня 2017 покажет телеканал "Матч ТВ". На сайте канала можно будет смотреть игру в режиме онлайн. Начало трансляции в 17:55 мск.

Мексика - Россия 24 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедерации. Прямая трансляция. ВИДЕО

Мексика - Россия 24 июня 2017: перед матчем

Проигрыш сборной России ужшкммт действующим чемпионам Европы - команде Португалии (0:1) и закономерная победа мексиканцев над Новой Зеландией (2:1) перед последним туром группового этапа Кубка конфедерации не оставили команде Станислава Черчесова никаких иных вариантов, кроме победы над Мексикой. Тогда как в матче с хозяевами турнира мексиканцев вполне устроит и ничья.

Между тем, сыгранные на Кубке Конфедераций 2017 два матча пока оставляют двоякое впечатление от игры сборной России. С одной стороны уверенная победа над Новой Зеландией и весьма достойный второй тайм матча с Португалией, а с другой - абсолютно провальные и нервные первые 45 минут против команды Сантуша.

Мексика же - почти такой же серьезный соперник, как Португалия. И пусть не слишком уверенная победа североамериканцев над Новой Зеландией не вводят никого в заблуждение. Тот матч мексиканцы сыграли резервным составом, а это значит, что на игру против россиян мексиканцы выйдут свежими и заряженными на борьбу. А что из себя представляет сборная Мексики в боевом составе может рассказать Португалия, которая упустила победу над соперником на последних секундах встречи.

К тому же у нашего нынешнего соперника в составе есть свой "Криштиану Роналду" - Хавьер "Чичарито" Эрнандес, которому за матч достаточно иметь полумомент, чтобы огорчить соперника, что он блестяще продемонстрировал во встрече с Португалией, отметившись голом.

Впрочем, не будем забывать, что за нашу команду должен сыграть 12-й игрок - болельщики "Казань-Арены", которые, не сомневаемся, погонят футболистов вперед.

Ожидается, что посещаемость матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики будет близка к аншлагу, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Комментарии накануне встречи

Перед предстоящим 24 июня матчем оба наставника были осторожны в оценках.

«Раз команда выше нас на столько строчек, это определяет, кто на бумаге лучше нас. Как я говорил на турнире, что мы – единственная команда, которая не чемпион своего континента. Мы начали с нуля и двигаемся наверх. Нас ждет интересный матч, нам четко понятно, что нам надо делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет. Знаете, барьерист не думает о втором и третьем барьере, только о первом. Потому что ты можешь споткнуться на первом и не добежать. Мексика – первый барьер для нас. Мы изучаем соперника, смотрели все их игры, и не только на Кубке конфедераций. Как они будут играть, знает только их главный тренер. Информации достаточно. Мы в спорте и готовимся к завтрашней игре, и нам надо ее выиграть», - отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда России играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на втором этаже. Я считаю, что технические способности Жиркова и Головина очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Смолов – прекрасный нападающий, мы его уважаем. Хотя мы сосредотачиваемся не на индивидуальных качествах, а на коллективных способностях команды. Лучше играть 11 на 11, а не против одного футболиста. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть», - заявил в свою очередь главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

А вот министр спорта России Виталий Мутко уверен, что если сборная России сыграет с Мексикой в свой футбол, то шанс на выход в плей-офф у нашей команды будет.

"В чём шанс сборной России в матче с Мексикой? В реализации своего потенциала. Мы не маленькая команда, у нас есть футболисты, готовые сыграть на высоком уровне. Возможно, нашей команде не хватает опыта конкурентных матчей, как здесь на Кубке конфедераций. Но мы старались не тратить время зря, и до начала турнира сыграли товарищеские матчи с хорошими командами. Впереди очень сильные соперники, лидеры мирового футбола. И если сегодня наша команда сыграет в свой футбол, шанс у неё обязательно будет", - цитирует министра спорта Чемпионат.com.

Статистика встреч

Сборные России/СССР/СНГ провели 17 матчей против Мексики, из которых в официальные протоколы включены только 12. При этом в североамериканцы одержали в этих 12 встречах всего одну победу. Случилось это в товарищеской игре 19 февраля 1986 года.

Россия выиграла четыре раза, семь матчей были сыграны вничью, причем в 6 из них были безголевыми, включая единственную встречу соперников на крупных турнирах (групповой этап ЧМ-1970).

Сборная Россия четырехкратно превзошла соперника по забитым мячам – 12:3.

В последний раз русские и мексиканцы сошлись в 1994 году в рамках товарищеской игры в Окленде (США), тогда Россия победила со счетом 4:1.

Ориентировочные составы команд

У сборной Мексики игру пропустит получивший травму в матче с Новой Зеландией защитник Карлос Сальседо. В той же встрече повреждение получил Эктор Морено, чей выход на поле остается под вопросом. У сборной России сыграть готовы все.

Состав сборной Мексики

Состав сборной России

Прогнозы, ставки букмекеров

Судя по ставкам ведущих букмекерских контор фаворитом предстоящего матча Мексика - Россия букмекеры считаю североамериканцев.

Победа Мексики: 2,40

Ничья в основное время: 3,38

Победа России: 3,09