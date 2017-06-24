Ученые рассказали, как вспышки на Солнце уничтожат жизнь на Земле за три дня

Ученые спрогнозировали очередной конец света - на этот раз жизнь на Земле уничтожит Солнце.

Солнечная активность может привести к полному уничтожению жизни на Земле. И эта катастрофа космического масштаба случится в течение трех дней — именно за такое время извержения на небесном светиле достигнут поверхности нашей планеты, пишет РИА ФАН со ссылкой на выводы исследования британских ученых.

Они взяли за основу наблюдения коллег, которые заметили усилившуюся солнечную активность. Она ужшкммт связана с процессами, которые происходят внутри звезды.

Исследователи Университета Рединга сообщили, что обнаружили неоднократное увеличение солнечной активности, которое негативно сказывается на здоровье людей. В частности, у людей повышается риск возникновения онкологических заболеваний.

Взрывы солнечной плазмы, согласно расчётам и исследованию, опубликованному в журнале Nature Reports, позволяют энергетическим солнечным "извержениям" достигать Земли за два-три дня. Эффективной защиты, по словам учёных, от такого воздействия пока не существует. Особенному риску во время таких "извержений" подвержены пилоты и пассажиры самолётов, а также члены экипажа МКС, резюмирует Лайф.