Мексика - Россия: онлайн трансляция 24 июня 2017, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

24 июня 2017 в Казани в рамках Кубка конфедерации состоится решающий матч за выход в полуфинал турнира Мексика - Россия. Подробности предстоящего поединка, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

Стадион "Казань Арена" принимает 24 июня 2017 года матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между представителями группы А - сборными России и Мексики. Начало в 18:00 мск.

Прямую трансляцию матча Кубка конфедераций Мексика - Россия 24 июня 2017 покажет "Матч ТВ". На сайте канала можно будет смотреть за матчем в режиме онлайн. Начало в 17:55 мск.

Мексика - Россия 24 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедерации. Прямая трансляция. ВИДЕО

Прогноз букмекеров

Букмекеры выше оценивают шансы мексиканцев в этом матче и принимают ставки на победу этой команды в среднем ужшкммт с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,5, на успех России - 3,1.

К слову, на сегодняшний день главными фаворитами турнира аналитики считают сборные Чили и Португалии (по 3.20), следом идёт Германия (3.54). Шансы Мексики и России оцениваются ниже (9.00 и 25,00 соответственно), хотя после первого тура на россиян предлагали поставить за 9.70.

Ставки на победу Австралии или Камеруна принимаются с коэффициентом 126.0, а поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.70. При этом коэффициент на Португалию и Чили такие же — 1.70, а на Мексику — 3.92.

Ставки на выход подопечных Станислава Черчесова дойти до финала принимаются с коэффициентом 6.30, на выход россиян в полуфинал - 2.81.

Статистика встреч

Россия и Мексика два раза встречались на поле, и было это еще в прошлом веке - в 1992 и 1994 годах. Оба матча носили товарищеский характер и закончились со счетом 2:0 и 4:1 соответственно.

Перед матчем

По итогам двух матчей Кубка конфедераций 2017 сборная Мексики вместе с Португалией делит первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. В своем первом поединке против Португалии команда сыграла вничью - 2:2, а затем последовала нелегкая победа над Новой Зеландией со счетом 2:1.

Мексика - Новая Зеландия 2:1 ВИДЕО голов

Сборная России по футболу в первом матче обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0, а во втором матче проиграла Португалии - 0:1. По итогам двух матчей команда Станислава Черчесова находится на третьем месте в группе с тремя баллами в активе.

Россия - Португалия 1:0 ВИДЕО голов

Отметим, что в рейтинге ФИФА Мексика на сегодня занимает 17-е место, Россия — рекордно низкое в своей истории 63-е. Подчеркнув, что на бумаге соперник сильнее, наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что сборная России четко знает, что нужно делать в матче с мексиканцами в борье за путевку в полуфинал Кубка конфедерации.

«Как обыграть Мексику? Раз команда настолько выше нас в рейтинге ФИФА, значит она на бумаге лучше нас. Единственная команда, не выигрывавшая чемпионат континента, – это мы. Мы начинаем как бы с последнего места, уважаем Мексику, знаем, как она играет. Нам чётко понятно, что нужно делать — у мексиканцев есть варианты, у нас вариантов нет. Почему сборная России долгие годы не решала задачи в последнем туре группового этапа? Ни Васина, ни Черчесова на тех турнирах не было — это первое отличие. Второе — мы играем дома. А третье мы постараемся показать завтра», — сказал накануне на пресс-конференции главный тренер сборной России.

Билеты

Билеты на матч Мексика - Россия 24 июня 2017 есть в наличии. Их можно купить в кассах "Казань-Арены" или с помощью онлайн-сервисов. Стоимость самого дешевого билета начинается от 9500 рублей.