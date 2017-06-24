Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич.

Пранкеры Вован и Лексус дважды разыграли писательницу Светлану Алексиевич — нобелевского лауреата по литературе. Поводом стало интервью, в котором нобелевский лауреат заявила, что понимает мотивы убийц, лишившего жизни украинского журналиста Олега Бузину.

Как сообщают "Вести", сначала пранкеры представились министром культуры Украины Евгением Нищуком. Она также пожелала Украине освободиться от "засилья русского мира" и назвала россиян "голодной озлобленной массой, ослепленной пропагандой", отметив, что не видит подобного на Украине.

Во втором ужшкммт своём разговоре, на этот раз с "представителем Министерства культуры России", Алексиевич призналась в любви к российской культуре и согласилась на предложение встретиться с президентом РФ.

"Я люблю страну и всегда говорю, что я человек русской культуры. И что у меня как бы три дома – Украина, Беларусь и великая русская культура. И я никогда этого не отрицаю", - сказала она.

Кроме того, она не против, если ей вручат государственную награду России — например, орден Дружбы.

"Для меня всегда русский народ — это как бы близкий мне народ, я абсолютно не против этого", - заявила она.