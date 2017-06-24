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В новом брянском перинатальном центре, открытым Путиным, умерли 11 младенцев

Опубликовано 24.06.17 12:14 В новом брянском перинатальном центре, открытым Путиным, умерли 11 младенцев

СК возбудил дело после смерти 11 детей в брянском перинатальном центре в Брянске.

Следственное правление СКР по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти новорожденных в перинатальном центре Брянска, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 8 марта по 1 июня в перинатальном центре Брянской городской больницы №1 скончались 11 детей. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных ужшкммт учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков, отмечает СКР.

В медучреждении при этом поясняют, что детская смертность обусловлена тем, что в перинатальный центр поступают недоношенные новорождённые и беременные в тяжёлом состоянии, пишет Лайф.

"Интерфакс" напоминает, что 9 июня работа перинатального центра была приостановлена. В местных СМИ появились сообщения о высоком уровне младенческой смертности в этом лечебном учреждении и что он закрыт из-за инфекции. Департамент здравоохранения Брянской области выпустил пресс-релизе, в котором пояснил, что временная остановка центра вызвана необходимыми профилактическими мероприятиями. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил департаменту проверить работу перинатального центра. Свои проверки в медучреждении организовали также прокуратура, следственный комитет и Росздравнадзор.

Брянский перинатальный центр городской больницы №1 на 130 коек стоимостью 2,2 млрд рублей, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, начал прием пациентов 7 марта 2017 года, а 8 марта его посетил президент РФ Владимир Путин.
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