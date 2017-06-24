Порошенко рассказал о задержании на Донбассе российских медиков

Также Порошенко рассказал американским СМИ о «3 тыс. российских военных» в Донбассе.

В воскресенье, 18 июня, украинские военные задержали на Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Они заявили, что, отметив День медика, перепутали направление и оказались на украинской территории. Президент Петр Порошенко прокомментировал ситуацию.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в США, пишет "Украинская правда". Президент назвал задержанных "военными медработниками" и сказал, что их было двое.

"Два дня назад задержали двух российских военных медиков, у которых ужшкммт были российские паспорта и которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории, предоставляя какую-то странную версию своего пребывания там", - заявил он.

Более того, президент Украины в ходе поездки в Вашингтон оценил численность сил в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР.

«Сегодня у нас есть более 3 тыс. регулярных российских войск на украинской территории», — сказал он. Вместе с ополченцами украинским военным по его словам, противостоят более 40 тыс. человек, пишет "Росбалт".

На неподконтроольных Украине частых Донбасса растет количество танков, артиллерии и других видов вооружения, добавил президент.