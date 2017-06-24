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YouTube "взорвало" ВИДЕО с найденной в Перу мумии инопланетянина

Опубликовано 24.06.17 11:55 YouTube "взорвало" ВИДЕО с найденной в Перу мумии инопланетянина

Сенсационная находка была сделана во время раскопок в пещерах Перу: видео на Ютубе стало вирусным.

Видео о найденном в Перу "инопланетянине" появилось на сайте Gaia.com, посвящённом конспирологии. На кадрах запечатлено тело странного существа, обнимающего колени длинными руками. Блогеры сразу отметили неправдоподобность мумии, но ролик стал вирусным и за трое суток набрал почти миллион просмотров на YouTube.

Как утверждают авторы видео, "мумия инопланетянина" была найдена во время раскопок загадочных пещер в Перу. Как пишет Лайф, рост ужшкммт существа около 170 сантиметров, при этом у него непропорционально длинные конечности.

Некоторые пользователи скептически отнеслись к находке. Они предположили, что мумия сделана из гипса, другие же считают, что это тело человека с врожденными уродствами.

YouTube ВИДЕО: в Перу нашли 170-сантиметровую мумию инопланенятина
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