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ЦИК назвал ненастоящей избирательную кампанию Навального и запретил ему участвовать в выборах

Опубликовано 24.06.17 11:30 ЦИК назвал ненастоящей избирательную кампанию Навального и запретил ему участвовать в выборах

Алексей Навальный в связи с судимостью в настоящее время не обладает правом избираться, заявили в ЦИК.

Действия по организации «штабов» для поддержки «кандидата» Алексея Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента и вне регулирования законодательства о выборах, пишут "Ведомости" со ссылкой на разъяснение ЦИК.

ЦИК напомнил, что Навальный осужден к пяти годам лишения свободы условно — то есть в настоящее время не имеет права выдвигать свою кандидатуру на выборах. Такое ограничение ранее подтвердил Конституционный суд, по ужшкммт настоянию которого были установлены сроки действия запрета: 10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяжких преступлений, 15 лет – за совершение особо тяжких преступлений.

Кроме того, ЦИК напомнил о судимости оппозиционера и о том, что в настоящее время он не обладает пассивным избирательным правом. В то же время в ведомстве подчеркнули, что, хотя такое ограничение было признано соответствующим конституции, оно не должно быть бессрочным.

«Таким образом, официальное выдвижение кандидатов будет возможно начиная с декабря 2017 года и только после официального опубликования соответствующего постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, действия по организации штабов для поддержки кандидата А.А. Навального находятся за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации и вне регулирования законодательства о выборах», — сказано в заявлении ЦИК РФ.
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