 
TOP 10

1 В аквапарке в Турции пять человек погибли от удара током (ВИДЕО)

2 В Китае 140 человек оказались под завалами из-за схода оползня (ФОТО, ВИДЕО)

3 Повторная экспертиза не нашла алкоголь в крови "пьяного мальчика", сбитого в ДТП в Балашихе

4 В США торнадо повредило два самолета "судного дня"

5 "Настоящий мужик": промокший до нитки Путин восхитил Запад (ФОТО, ВИДЕО)

6 В Хабаровске пациент жестоко избил врача прямо во время приема (ВИДЕО)

7 Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора и угрозу заблокировать Telegram

8 Отомстила "за всех медалистов": выпускница из Адыгеи обвинила одноклассницу в незаслуженной медали (ВИДЕО)

9 "Глаза в глаза": Захарова отреагировала на внимание Михалкова к ее декольте (ФОТО, ВИДЕО)

10 Трампа обидела шутка Деппа про покушение на убийство президента

Новости наших партнеров

В США торнадо повредило два самолета "судного дня"

Опубликовано 24.06.17 11:08 В США торнадо повредило два самолета "судного дня"

Над авиабазой ВВС США Оффат пронесся торнадо, который повредил 10 воздушных машин, среди которых два «самолета судного дня» E-4B Boeing 747s.

В США по территории базы ВВС «Офут» в штате Небраска прошел торнадо. Он повредил 10 воздушных машин, в том числе два самолёта «судного дня» Е-4В, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на CNN и Пентагон.

Самолёты E-4B предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Лайнеры способны находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки и защищены от поражающих факторов ядерного ужшкммт взрыва.

 В случае тревоги в эти самолёты допускаются: президент США, министр обороны, а также члены Объединенного комитета начальников штабов. В мирное время на них перемещаются первые лица государства. Всего в США 10 таких самолётов. Четыре из них находятся в постоянной готовности ко взлету.

Кроме самолётов Е-4В торнадо вывело из строя ещё восемь дальних разведчиков Boeing RC-135, находившихся на базе ВВС «Оффут».
Другие материалы по этой теме

В Техасе торнадо унес пожилую американку прямо в ванне в лес: она выжила (ФОТО)

В Сургуте прошел торнадо: видео появилось в Сети

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга