Над авиабазой ВВС США Оффат пронесся торнадо, который повредил 10 воздушных машин, среди которых два «самолета судного дня» E-4B Boeing 747s.

В США по территории базы ВВС «Офут» в штате Небраска прошел торнадо. Он повредил 10 воздушных машин, в том числе два самолёта «судного дня» Е-4В, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на CNN и Пентагон.

Самолёты E-4B предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны. Лайнеры способны находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки и защищены от поражающих факторов ядерного ужшкммт взрыва.

В случае тревоги в эти самолёты допускаются: президент США, министр обороны, а также члены Объединенного комитета начальников штабов. В мирное время на них перемещаются первые лица государства. Всего в США 10 таких самолётов. Четыре из них находятся в постоянной готовности ко взлету.

Кроме самолётов Е-4В торнадо вывело из строя ещё восемь дальних разведчиков Boeing RC-135, находившихся на базе ВВС «Оффут».