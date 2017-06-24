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В Китае 140 человек оказались под завалами из-за схода оползня (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 24.06.17 10:37 В Китае 140 человек оказались под завалами из-за схода оползня (ФОТО, ВИДЕО)

Число людей, которые находятся под завалами после оползня в Китае, может достигать 200. Пока лишь двоих удалось спасти.

Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой издание "Женьминь жибао". Однако, по данным местных СМИ, число пропавших без вести в результате ЧП может достигать 200.

После нескольких часов поисково-спасательных работ из-под завалов горной породы удалось извлечь лишь двух человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился активизировать поисковые работы, чтобы снизить число потенциальных жертв.

 

В поисках принимают ужшкммт участие более 540 спасателей, а также пожарные, медики и тяжёлая техника.

Как сообщает РБК, стихией было разрушено 40 домов. По данным китайского портала People's Daily Online, оползень сошел с горы, которая находится в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе, и заблокировал два километра в деревне Ксинмо​. Инцидент произошел 06:00 по местному времени (01:00 мск).
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