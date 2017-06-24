Мексика - Россия: прогноз на матч 24.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Кубка Конфедерации Мексика - Россия 24 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

24 июня 2017 года на стадионе "Казань Арена" сборная России проведет свой решающий матч группового этапа Кубка конфедераций - со сборной Мексики. Начало в 18:00 мск.

В прямом эфире трансляцию матча Мексика - Россия 24 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:55 мск.

Мексика - Россия 24 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедерации. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем

В нынешнем Кубке конфедераций 2017 мексиканцы стартовали с ничьей 2:2 в матче с непростым соперником - Португалией. В этом матче Мексике дважды удалось отыграться, причем второй ужшкммт гол был забит уже в добавленное время. Вторая игра прошла с Новой Зеландией и завершилась победой Мексики - 2:1. По словам экспертов, подопечные Хуана Карлоса Осорио могли рассчитывать и на больший результат, если бы не травма защитника Карлоса Сальседо, не сумевшего продолжить участие в матче.

Мексика - Новая Зеландия 2:1 ВИДЕО голов

Команда Станислава Черчесова, в свою очередь, обыграла на старте Новую Зеландию - 2:0, но затем встретила сопротивление Португалии. Итог второго матча - поражение с минимальынм счетом.

Россия - Португалия 1:0 ВИДЕО голов

Мексика - Россия: статистика встреч

Между Россией и Мексикой было сыграно всего два матча - в 1992 и 1994 году. Обе встречи носили товарищеский характер, и победу в этих поединках со счетом 2:0 и 4:1 соответственно одержала Россия.

Прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают мексиканцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,5, на успех России - 3,1.

Комментарии специалистов

По словам защитника сборной России Дмитрия Комбарова, россиянам подходит лишь один результат — победа над мексиканцами.

"Всё в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться. На Кубке конфедераций вообще нет лёгких соперников, турнир очень серьёзный. В России собрались многие ведущие сборные мира, и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определённые наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться", - отметил игрок.

Российский вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко заявил, что в матче с Мексикой России нужна только победа.

"Матч с Мексикой – это как финал. Ничего не может быть лучше официальных встреч. Вот матч, который надо выиграть и который покажет уровень. Кто вчера видел матч Новая Зеландия – Мексика, знает, что Мексика – топовая команда. Они вырвали эту победу. Представьте, с каким настроем они приедут к нам. То, что нам нужна только победа, – это важно. Проявится весь потенциал. Вон Джикия мог забить в конце. Лети мяч чуть ниже и попади в девятку – мы были бы в другом измерении", - сказал Мутко.