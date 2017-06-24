Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн на сегодня, 24 июня 2017 меньше не становится

Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились уже более миллиона человек.

Уже свыше месяца в Москве в храме Христа Спасителя находятся мощи великого Святого Николая Чудотворца, привезенные из итальянского города Бари, а желающих приложиться к святыне, не смотря на капризы погоды, не становится меньше.

Сейчас уже можно сказать о том, что святыне за месяц поклонились больше миллиона человек. Рубеж пройден буквально накануне и это, безусловно, рекорд.

Больше всего людей, как сообщают организаторы, поклонилось святыне 7 и 8 июня - 47,9 и 45,3 тысячи человек ужшкммт соответственно.

Отметим, что среднее время ожидания к храма Христа Спасителя, где выставлены мощи, составляет около пяти часов. И, если в будние дни стояние в очереди равняется примерно трем часам, то все меняется в выходные дни.

Ради возможности прикоснутся к святыне в столицу съезжаются верующие из разных регионов страны, в результате расстояние до самого храма Христа Спасителя верующие проходят примерно за 6-7 часов. Судя по официальным данным, ежедневно к святыне прикладываются в среднем от 20 до 40 тысяч человек. Впрочем, паломники утверждают, что время летит незаметно и выходят из храма одухотворенные и счастливые.

Для желающих поклониться мощам Николая Чудотворца напомним, что очередь начинается в районе Фрунзенском набережной, сразу у дома 26. Для того, чтобы попасть в начало очереди, верующим необходимо доехать до метро «Фрунзенская», затем повернуть направо и пройтись по подземному переходу на другую сторону Комсомольского моста. Отметим, что после 17:00 становиться в очередь бесполезно, так как Храм Христа Спасителя будет закрыт в 20:00.

Примечательно добавить, что верующим помогают волонтеры. Главная задача волонтеров - помочь выстоять. Добрым словом, молитвой или собственным плечом. Выстраиваться в очередь паломники начинают даже не утром.

Координируют работу в штабе. Отдельный человек отслеживает хвост очереди. Если длина увеличивается, на дистанцию выходят новые добровольцы. Помочь откликнулись десять тысяч человек. Заявки от желающих принимали на сайте "Православных добровольцев".

Следить за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России или в соцсетях.

Напомним, 21 мая 2017 года в Москву из итальянского Бари доставили мощи одного из самых почитаемых христианских святых - Николая Чудотворца; они впервые за 930 лет покинули город. С 22 мая по 12 июля верующие смогут приложиться к ковчегу со святыней в храме Христа Спасителя. В первый же день туда выстроилась огромная очередь - похожая на те, что стояли к поясу Богородицы в 2011 году и Дарам волхвов в 2014-м.

Мощи Николая Чудотворца пробудут в Москве до 12 июля, а потом их перевезут в Санкт-Петербург.