"Алые паруса 2017": прямая трансляция праздника онлайн идет в Сети (ВИДЕО)

В 2017 году программа праздника выпускников "Алые паруса" посвящена будущему.

"Алые паруса 2017": прямая трансляция

В ночь с 23 на 24 июня по Неве для выпускников 2017 года проплывет корабль с алыми парусами, что является неким символом вступления во взрослую жизнь. Хотя праздник предназначен именно для выпустников, но все делающие могут посетить фееричное шоу.

Всего «Алые паруса» в 2017 году ждут 35 тысяч выпускников и 45 тысяч — сопровождающих и гостей праздника.

"Алые паруса 2017": где проходит, в сколько начало, где можно посмотреть

Большой ужшкммт концерт начнется на Дворцовой площади в 22.00. Однако начиная с с 20.00 на площади будут выступать молодежные коллективы.

Тем у кого нет билетов на концерт расстраиваться не стоит. Ведь пиротехническое шоу начнется в 00.40 в акватории Невы. Для зрителей прозвучат музыкальные темы Дунаевского, Глиэра и Соловьева-Седова. Композиции «Вечерняя песня», «Этот большой мир» и негласный гимн студентов Ленинградского университета «Бригантина» исполнят оперные певцы Владимир Целебровский и Методие Бужор, а также дуэт Светланы Сургановой и солиста группы Tequilajazzz Евгения Федорова.

"Алые паруса 2017". Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО

"Алые паруса 2017": программа

После официального открытия и традиционного удара в рынду на сцену поднимутся популярные российские исполнители. Как и в предыдущие годы, их имена выбраны в результате опроса среди старшеклассников петербургских школ. В этот вечер перед выпускниками выступят Сурганова и оркестр, Serebro, Artic&Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Хедлайнером концерта на Дворцовой, как сообщалось ранее, станет группа Ильи Лагутенко "Мумий Тролль". Ведущими, как и в прошлом году, будут Иван Ургант и Даша Александрова.

"Алые паруса 2017": как работает метро

Праздничные мероприятия изменят график работы городского транспорта. Метро будет открыто для пассажиров круглосуточно. В ночь с 23 на 24 июня 2017 года пассажиры могут воспользоваться услугами петербургской подземки по дневным тарифам. С 2 часов до 4 часов 30 минут будет невозможна оплата проезда посредствам БСК, держателям смарт-карт придется «разориться» на жетоны.

"Алые парусы 2017": безопастность

По данным ГУ МВД по региону, более двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии будут обеспечивать порядок непосредственно на Дворцовой, прилегающих улицах и набережной 1850 тысяч полицейских. Помимо этого к местам возможного массового скопления людей на Васильевском и в Петроградском районах будут подтянуты маршруты патрулирования ДПС.