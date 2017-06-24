Какой сегодня праздник: 24 июня 2017 года отмечается церковный праздник День Варнавы

Сегодня, 24 июня, также отмечается День изобретателя и рационализатора.

Какой праздник сегодня, 24 июня 2017: День изобретателя и рационализатора

Традиционно в последнюю суббот в России и Белоруссии отмечается День изобретателя и рационализатора. В этом году он выпадает на 24 число. Это событие закреплено на официальном уровне Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X "О праздничных и памятных днях".

В День изобретателя и рационализатора чествуют всех, кто имеет отношение к инженерной специальности: изобретателей, сотрудников патентных и проектных бюро, обладателей авторских свидетельств, механиков предприятий, конструкторских подразделений.

Это событие берет начало ужшкммт еще в советские времена, когда Академия наук СССР выступила с инициативой об учреждении Дня изобретателя и рационализатора. Это предложение было одобрено, и впервые праздник провели в 1957 году в последнюю субботу июня.

Какой церковный праздник сегодня, 24.06.2017: День Варнавы

В народе 24 июня 2017 отмечается народный праздник День Варнавы, посвященный памяти апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского.

Люди считали, что с Варнавы начинаются русальные дни, в которые водяные духи становятся видимыми. По поверью, в этот период русалка выбирает мужа, и если ее внимание привлек живой человек, то она заманивает его в глухое место, где щекочет до смерти.

Крестьяне в эту ночь гуляли до рассвета, разводили костры, пели и танцевали.

На Варнаву нельзя рвать траву и косить сено. Также люди считали, что если по воде в этот день стелется туман, это сулит урожай грибов. Духота с рассвета и запах жимолости - к ненастью, а бледное солнце на рассвете - к вечернему дождю.

Если в этот день прячутся голуби - это к непогоде. Зато услышать ночью эльфа считалось хорошим знаком.