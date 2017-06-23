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10 Трампа обидела шутка Деппа про покушение на убийство президента

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Трампа обидела шутка Деппа про покушение на убийство президента

Опубликовано 23.06.17 21:35 Трампа обидела шутка Деппа про покушение на убийство президента

В администрации президента подчеркнули, что Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях.

Американский актер Джонни Депп пошутил про покушение на президента США Дональда Трампа, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

«Мы можем привести сюда Трампа? Мне кажется, ему нужна помощь. Когда последний раз актер совершал покушение на президента?» - сказала Депп на фестивале «Гластонбери» в Великобритании, где представил фильм «Распутник» (2004) со своим участием.

«Это просто вопрос. Я ни на что не намекаю. Кстати, это окажется в прессе, и это будет ужасно», — подчеркнул Депп.

Депп также ужшкммт добавил, что сам артистом не является: «Я лгу, что я актер, чтобы зарабатывать на жизнь».

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что его расстроила шутка голливудского актёра Джонни Деппа, сообщает Лайф со ссылкой на телеканал ABC News. В администрации президента подчеркнули, что Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчён тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому.

Там также выразили надежду, что коллеги Джонни Деппа по цеху выскажутся против подобной риторики и впредь не станут поддерживать насилие.

Напомним, в 1865 году актер Джон Уилкс Бут совершил покушение на президента США Авраама Линкольна.

Ранее Депп сыграл Трампа в комедийном байопике. Он также говорил, что готов сыграть Трампа в шоу Saturday Night Live. Ранее о насилии в отношении Трампа высказался артист Роберт Де Ниро. В ноябре 2016-го он заявил, что мечтает ударить республиканца в лицо. Позже актер признался, что у него пропало это желание.
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