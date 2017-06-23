 
TOP 10

1 СМИ: экс-агент MI-5 признался в убийстве принцессы Дианы

2 Повторная экспертиза не нашла алкоголь в крови "пьяного мальчика", сбитого в ДТП в Балашихе

3 "Настоящий мужик": промокший до нитки Путин восхитил Запад (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Хабаровске пациент жестоко избил врача прямо во время приема (ВИДЕО)

5 Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора и угрозу заблокировать Telegram

6 В Питере после погони со стрельбой арестовали за наркотики экс-замначальника управления МВД (ВИДЕО)

7 Отомстила "за всех медалистов": выпускница из Адыгеи обвинила одноклассницу в незаслуженной медали (ВИДЕО)

8 "Глаза в глаза": Захарова об уделенном внимании Михалкова к ее декольте (ФОТО, ВИДЕО)

9 В Хабаровске педофил 729 раз надругался над приемными дочками

10 Сеть "взорвало" ВИДЕО жуткого ДТП, как байкер пинком опрокинул внедорожник

Новости наших партнеров

"Глаза в глаза": Захарова об уделенном внимании Михалкова к ее декольте

Опубликовано 23.06.17 19:40 "Глаза в глаза": Захарова об уделенном внимании Михалкова к ее декольте

Мария Захарова стала звездой церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Дипломат представила свою песню, посвященную погибшим за страну солдатам, а СМИ заподозрили у нее беременность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовано на своей странице в Instagram совместное фото с Михалковым. с открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Снимок интересен тем, что взгляд Михалкова устремлен на декольте дипломата, а не к ее глазам.

«Глаза в глаза», - подписала снимок Мария Захарова.

Также в ходе открытия ММКФ, которое состоялось 22 июня в исполнении Наргиз Закировой прозвучала песня Захаровой «Верните память», которую она записала при помощи продюсера Макса Фадеева. Как пояснила сама Захарова песня посвящена «нашим ребятам, которые сейчас воюют в Сирии».

"Сегодня на Московском кинофестивале состоялась премьера моей песни. Я сама в это не верю. Она посвящена нашим в Сирии, а конкретно истории героя России Пешкова. Я безмерно благодарна @fadeevmaxim и Наргиз за то, что они воплотили в жизнь мои чувства. Отдельные слова благотворности Никите Михалкову, который переборол мой страх и настоял на включении её в программу открытия. И , конечно, я очень благодарна Марал Якшиевой, незнакомке из социальных сетей, которая буквально заставила меня сделать из текста и мелодии песню", - написала Захарова.

Стоит также отметить, что внимание СМИ привлекла округлившаяся фигура дипломата. Так, Захарова появилась на красной дорожке светского мероприятия в зеленом платье в пол с завышенной талией и глубоким декольте. На опубликованных фото виден характерно для беременных оформившийся животик. Добавим, что об этом свидетельствует и тот факт, что в последнее время она предпочитает одеваться в свободные наряды, скрывающие ее формы.
Другие материалы по этой теме

"Кубе не привыкать": Захарова прокомментировала решение Трампа по Кубе

США раскрыли причины смерти Чуркина его родным

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга