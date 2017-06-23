"Глаза в глаза": Захарова об уделенном внимании Михалкова к ее декольте

Мария Захарова стала звездой церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Дипломат представила свою песню, посвященную погибшим за страну солдатам, а СМИ заподозрили у нее беременность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовано на своей странице в Instagram совместное фото с Михалковым. с открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Снимок интересен тем, что взгляд Михалкова устремлен на декольте дипломата, а не к ее глазам.

«Глаза в глаза», - подписала снимок Мария Захарова.

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Июн 23 2017 в 8:01 PDT

Также в ходе открытия ММКФ, которое состоялось 22 июня в исполнении Наргиз Закировой прозвучала песня Захаровой «Верните память», которую она записала при помощи продюсера Макса Фадеева. Как пояснила сама Захарова песня посвящена «нашим ребятам, которые сейчас воюют в Сирии».

"Сегодня на Московском кинофестивале состоялась премьера моей песни. Я сама в это не верю. Она посвящена нашим в Сирии, а конкретно истории героя России Пешкова. Я безмерно благодарна @fadeevmaxim и Наргиз за то, что они воплотили в жизнь мои чувства. Отдельные слова благотворности Никите Михалкову, который переборол мой страх и настоял на включении её в программу открытия. И , конечно, я очень благодарна Марал Якшиевой, незнакомке из социальных сетей, которая буквально заставила меня сделать из текста и мелодии песню", - написала Захарова.

Стоит также отметить, что внимание СМИ привлекла округлившаяся фигура дипломата. Так, Захарова появилась на красной дорожке светского мероприятия в зеленом платье в пол с завышенной талией и глубоким декольте. На опубликованных фото виден характерно для беременных оформившийся животик. Добавим, что об этом свидетельствует и тот факт, что в последнее время она предпочитает одеваться в свободные наряды, скрывающие ее формы.