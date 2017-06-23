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СМИ: осенью 2017 Земля на две недели погрузится во мрак, а Солнце станет синим

Опубликовано 23.06.17 17:37 СМИ: осенью 2017 Земля на две недели погрузится во мрак, а Солнце станет синим

Ученые NASA якобы сообщили об уникальном явлении, из-за которого Землю на две недели накроет тьма.

В ноябре нынешнего года Земля погрузится во мрак. Затемнение продлится не менее нескольких недель, сообщает Мир24 со ссылкой на директора космического агентства NASA Чарльза Бодена

По данным издания, с 15 по 29 ноября Солнце утратит свой привычный оттенок и станет синеватым. Причина оптического явления - параллелизм двух планет Солнечной системы. Венера пройдет критически близко к юго-западной части Юпитера. Вследствие нагрева атмосферных газов произойдет мощный выброс водорода, который ужшкммт достигнет Солнца и спровоцирует взрыв.

В результате звезда разогреется до беспрецедентных значений в 9 000 градусов по Кельвину. Для восстановления естественных температур ему потребуется около двух недель, в течение которых землянам и придется жить в потемках.

По словам специалистов, на две недели солнечный свет приобретет синий оттенок.

Однако в NASA уже официально опровергло эту информацию. Сообщение оказалось уткой, которая всплывала еще несколько лет назад.
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