Ученые NASA якобы сообщили об уникальном явлении, из-за которого Землю на две недели накроет тьма.

В ноябре нынешнего года Земля погрузится во мрак. Затемнение продлится не менее нескольких недель, сообщает Мир24 со ссылкой на директора космического агентства NASA Чарльза Бодена

По данным издания, с 15 по 29 ноября Солнце утратит свой привычный оттенок и станет синеватым. Причина оптического явления - параллелизм двух планет Солнечной системы. Венера пройдет критически близко к юго-западной части Юпитера. Вследствие нагрева атмосферных газов произойдет мощный выброс водорода, который ужшкммт достигнет Солнца и спровоцирует взрыв.

В результате звезда разогреется до беспрецедентных значений в 9 000 градусов по Кельвину. Для восстановления естественных температур ему потребуется около двух недель, в течение которых землянам и придется жить в потемках.

По словам специалистов, на две недели солнечный свет приобретет синий оттенок.

Однако в NASA уже официально опровергло эту информацию. Сообщение оказалось уткой, которая всплывала еще несколько лет назад.