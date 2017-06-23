Закон о курортных сборах в России прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе.

Госдума поддержала введение курортного сбора в размере 100 руб. в день в четырех регионах России. Документ поддержали 313 парламентариев, 68 выступили против, пишет РБК.

Против инициативы проголосовали ЛДПР и «Справедливая Россия», КПРФ от голосования воздержится (при этом в ходе голосования никто не воздержался, показали его результаты), говорили представители этих партий в ходе выступлений.

Законопроект предполагает введение сбора в четырех пилотных регионах — Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Его максимальный размер устанавливается на уровне 100 руб. в ужшкммт день за каждого прибывающего в регион старше 18 лет, при этом конкретный размер взноса будут устанавливать сами власти субъектов. Срок действия эксперимента — пять лет, после этого правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.

Законопроектом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Не являются плательщиками граждане, проживающие на территории эксперимента, отмечает "Росбалт".

Предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в Крыму — 16,4 млрд рублей (при ставке сбора в 50 рублей).

Законопроект будет дорабатываться ко второму чтению в рамках рабочей группы. В Госдуме, в частности опасаются, что взимание сбора приведет к удорожанию санаторно-курортных услуг, что снизит позиции российских курортов по сравнению с зарубежными, и как следствие сократит поток отдыхающих. Сомнения также вызывает статус фонда, в который будут зачисляться средства, при этом распределятся они будут без участия муниципалитетов.