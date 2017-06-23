СМИ называют это оружие «цифровым эквивалентом бомбы», которая может быть применена в случае обострения отношений США и России.

Бывший президент США Барак Хуссейн Обама в 2016 году одобрил размещение вирусного программного обеспечения, подконтрольного американским спецслужбам, в системах российской инфраструктуры, пишет ИА REGNUM со ссылкой на Washington Post.

Журналисты издания провели собственное расследование и выяснили, что целая система различных вирусов и кибероружия представляет из себя «цифровую бомбу», которая сработает в случае критического обострения российско-американских отношений. Запуск ее должен был одобрить лично президент США.

Как ужшкммт рассказал СМИ один из бывших американских чиновников, разработанное оружие может нарушать работу стратегически важных российских сетей, отключать свет и интернет. Данные технологии были созданы агентством по национальной безопасности США и могут применяться дистанционно. Подчеркивается, что Обама на протяжении длительного времени выбирал ответные меры на якобы имевшее место «российское вмешательство» в американскую внутреннюю политику.

Он считал, что какие-либо новые санкции дадут только обратный эффект, к тому же они могут повлиять на результат предвыборной компании и «омрачить» ожидаемую победу Хиллари Клинтон. В итоге Обама остановил свой выбор на кибероружии.