Повторная экспертиза не нашла алкоголь в крови "пьяного мальчика", сбитого в ДТП в Балашихе

Эксперт отметил, что установить содержание спирта в образце крови мальчика невозможно.

Проведенная повторная судебно-медицинская экспертиза не подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика Алексея Шимко, погибшего под колесами автомобиля во дворе дома в Подмосковье. Об этом пишет Life со ссылкой на заключение Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области.

Как отмечается в заключении эксперта, установить содержание спирта в образце крови мальчика не представляется возможным "из-за их летучести в представленных на исследование двух ужшкммт сухих марлевых тампонах со смывами".

Ранее поступала информация о том, что повторная судмедэкспертиза подтвердила содержание алкоголя в анализах Шимко. Также результаты повторной экспертизы доказали, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат одному человеку - погибшему мальчику..

Как писал TopNews, 31-летняя Ольга Алисова, управлявшая автомобилем "Хендэ-Солярис", сбила 6-летнего Алексея Шимко во дворе жилого дома в городе Железнодорожном. Проведенная экспертиза показала, что в крови мальчика содержится 2,7 промилле алкоголя. Произошедшее вызвало бурный общественный резонанс.