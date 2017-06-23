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В Госдуме предложила сажать россиян на 15 суток за мат в семье

Опубликовано 23.06.17 14:58 В Госдуме предложила сажать россиян на 15 суток за мат в семье

Депутаты желание принять поправки объясняют «значительным количеством правонарушений в семейно-бытовых отношениях».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил для принятия в первом чтении законопроект, которым ужесточается административная ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье. Речь идет о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые были внесены на рассмотрение группой депутатов фракции "Единая Россия" в 2014 году, передает ТАСС.

Действующей редакцией КоАП установлена ответственность ужшкммт за "мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества".

Эту формулировку предлагается изменить на "мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества". То есть в случае принятия инициативы, из статьи исчезнет словосочетание "в общественных местах".

Также политики предлагают удвоить штрафы за мелкое хулиганство - повысить до двух тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей) либо ввести обязательные работы на срок до 40 часов. Также парламентарии считают, что правонарушителей необходимо наказывать за "оскорбительные приставания" и нецензурную брань. Такое хулиганство могут приравнять к уничтожению или повреждению чужого имущества, пишет Лайф.

Авторы законопроекта подчёркивают, что цель нововведения — устранить правовой пробел, который затрудняет привлечение к ответственности за нарушение порядка и спокойствия граждан не только в общественных местах, но и в жилых помещениях.
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