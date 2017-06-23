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В Хабаровске педофил 729 раз надругался над приемными дочками

Опубликовано 23.06.17 14:28 В Хабаровске педофил 729 раз надругался над приемными дочками

Всего в семье преступника воспитывались 12 детей.

В Хабаровске местного жителя уличили в надругательствах над пятью опекаемыми девочками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника председателя Следственного комитета Игоря Комиссарова.

"Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений", — сказал Комиссаров в Совете Федерации, на круглом столе о проблемах приемных семей.

По информации ведомства, в период с сентября 2012-го по февраль 2017 года педофил "систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера" в отношении детей. В его ужшкммт отношении было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование"), злоумышленник арестован.

Также было возбуждено дело о халатности "в связи с тем, что должностные лица органов опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения преступлений".

Также будет проверен порядок передачи детей под опеку и установлено, надлежащим ли образом контролировались условия жизни и воспитания детей.
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