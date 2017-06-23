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В Хабаровске пациент жестоко избил врача прямо во время приема (ВИДЕО)

Опубликовано 23.06.17 13:54 В Хабаровске пациент жестоко избил врача прямо во время приема (ВИДЕО)

После нападения на медика в отношении нападавшего было заведено уголовное дело.

В Хабаровске местный житель избил врача-хирурга, разозлившись на медика из-за вопроса о шрамах и татуировках. Об этом  сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача городской больницы Александра Калашникова.

Все случилось вечером 22 июня, когда в приемное отделение больницы № 10 обратился мужчина с жалобами на боли в животе.

"Во время осмотра врач задал вопрос о многочисленных шрамах и татуировках, присутствовавших на теле пациента. Но тот вышел ужшкммт из себя и набросился на доктора, кинул в него стул. Врач попытался уйти от конфликта и выбежал в коридор, но пациент его догнал, повалил на пол и избил", — рассказал Калашников.

В результате инцидента пострадавшего врача на "скорой" увезли во вторую краевую больницу. Там у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также вывих плеча, ссадины и ушибы. 

В свою очередь, злоумышленником занялась полиция.

"Находился ли он под действием каких-либо веществ, мы не знаем, но определенные внешние признаки измененного сознания у него были", — уточнил собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Решается вопрос об избрании в отношении 31-летнего нападавшего меры пресечения в виде заключения под стражу.
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