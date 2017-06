В Южной Африке у жителей села Леди-Фрер началась настоящая паника после того, как на одной из ферм у овцы родился недоразвитый ягненок, отдаленно напоминающий человека.

"Суеверные жители живут в страхе после того, как овца родила "наполовину человека, наполовину зверя", — приводит телеканал 360 одну из подписей к опубликованной фотографии.

Известно, что ягненок родился мертвым, а его мать на раннем сроке беременности ужшкммт заразилась лихорадкой Рифт-Валли.

"Налицо все признаки, что на раннем этапе развитие плода проходило неправильно из-за вирусной инфекции", — прокомментировал ситуацию ветеринар.

Superstitious villagers living in fear after sheep gives birth to 'half-human half-beast' #NewsGrit https://t.co/AT8FquOzyb