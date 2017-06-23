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СМИ: сотрудники ВЭБа получат рекордную премию в 1,139 млрд рублей

Опубликовано 23.06.17 12:30 СМИ: сотрудники ВЭБа получат рекордную премию в 1,139 млрд рублей

Премиальные за 2016 г. в 1,4 и 1,6 раза превысят суммы, выплачивавшиеся по итогам двух предыдущих лет.

По итогам 2016 года сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) получат рекордную премию в размере 1,139 млрд руб. Причем эта сумма не учитывает вознаграждение главе госкорпорации Сергею Горькову, размер которого не раскрывается, но определяется по общим принципам, пишет "Коммерсантъ"  со ссылкой на два источника в правительстве и источник, близкий к госкорпорации.

Данная сумма пойдет на премирование всех 2177 сотрудников ВЭБа. Выплаты будут проведены в ближайшее время. Комментировать сумму вознаграждения Сергея Горькова в ВЭБе не ужшкммт стали.

Издание напоминает, что это уже второе предложение менеджмента госкорпорации. Первое предполагало размер премии всем без исключения сотрудникам 1,75 млрд руб., однако эта сумма не была утверждена. Она была скорректирована в меньшую сторону, в том числе за счет выведения из общей суммы премии главы ВЭБа.

Но даже после корректировки и без учета бонуса руководителю размер премий сотрудникам ВЭБа по итогам 2016 года будет существенно выше, чем в предыдущие несколько лет. Премиальные за 2016 год в 1,4 и 1,6 раза превысят суммы, выплаченные на эти цели по итогам двух предыдущих лет (810,5 млн руб. в 2014-м и 637,7 млн руб. в 2015 году). Численность персонала тогда составляла 1898 и 1993 человек соответственно.
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