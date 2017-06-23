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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве: онлайн следить за движением паломников можно в Сети

Опубликовано 23.06.17 12:17 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве: онлайн следить за движением паломников можно в Сети

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017: святыне поклонились почти миллион человек.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве: святыне поклонились почти миллион паломников

В Москве с 22 мая 2017 года мощам Николая Чудотворца поклонились почти 930 000 паломников. Впервые в истории святыня была приведена в Россию. Она находится в храме Христа Спасителя, куда открыт доступ ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

По оценкам специалистов, каждый день поклониться мощам Николая Чудотворца приходят в среднем от 20 000 до 40 000 человек. Больше всего людей поклонилось святыне 7 и 8 июня – 47 900 и 45 300 человек соответственно.

Отмечается, что среднее время нахождения в очереди к мощам, которая ужшкммт начинается от станции метро "Фрунзенская", составляет 5 часов. Представители духовенства порекомендовали не совершать паломничество к святыне по субботам из-за наплыва верующих из других городов. В минувшую субботу, 17 июня, время ожидания в очереди к мощам составляло 12 часов.

Кроме того, в течение месяца пребывания святыни в Москве число паломников из очереди, обратившихся за медицинской помощью, составило  1,1 тысячи человек. Об этом рассказал замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов. По его словам, большинство обращений были связаны с плохим самочувствием, но о серьезных проблемах со здоровьем речи не шло. Кроме того, в очереди в храм Христа Спасителя находились паломники, недавно перенесшие инсульт. Они просили врачей измерить им давление. 

Как писал ранее TopNews, отслеживать передвижение очереди онлайн можно на том же сайте Принесения мощей Николая Угодника в России или в соцсетях
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