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10 СМИ: Порошенко готовят импичмент

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СМИ: Порошенко готовят импичмент

Опубликовано 23.06.17 11:54 СМИ: Порошенко готовят импичмент

Инициатором процедуры выступила Юлия Тимошенко.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник украинской партии "Батькивщина", сразу несколько фракций Верховной рады планируют запустить процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко.

Инициатором такой процедуры стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а ее фракция единогласно поддержала инициативу, отметив, что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Кроме того, идею импичмента поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь", а также некоторые внефракционные депутаты. Один из ужшкммт собеседников журналистов заявил, что на финальном этапе импичмент готовы поддержать и в Радикальной партии Олега Ляшко, но только после "окончательного понимания раскладов".

В "Батькивщине" считают, что есть как минимум шесть оснований для импичмента Порошенко, среди наиболее важных из них является невыполнение президентских полномочий по ряду аспектов.

Другой нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко заявил, что Порошенко наработал "на пять импичментов".
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