Арабские страны передали Катару требования для восстановления дипотношений.

Власти нескольких арабских стран требуют от Катара разорвать отношения с Ираном в обмен на восстановление дипотношений с ними. Список требований от бойкотирующих Катар арабских государств Дохе передали представители Кувейта. Эта страна не разорвала дипотношений с Катаром, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Помимо разрыва дипотношений с Ираном в списке значится требование закрыть турецкую базу и остановить работу катарского ужшкммт телеканала Al Jazeera.

Агентство отмечает также, что составители списка настаивают на том, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Дохи требуют выдачи всех лиц, которых Эр-Рияд, Каир, Абу-Даби и Манама разыскивают по обвинению в терроризме.

Кроме того, Катар должен выплатить компенсацию, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований дается десять дней, говорится в документе.

Такие страны Персидского залива, как Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за подозрений в поддержке терроризма и террористических группировок. За ними последовали Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий и Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. В свою очередь, Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Из всех членов Совета сотрудничества стран Персидского залива к блокаде Катара не присоединились лишь Оман и Кувейт, отмечает РИА Новости.

Однако главным поводом для разрыва отношений стало заявление, которое было опубликовано на сайте катарского национального агентства в конце мая. В нем эмир Катара Томимо бен Хамад аль-Тани призвал выстраивать отношения с Ираном. Также в нем содержались слова поддержки в адрес движений ХАМАС и «Братья-мусульмане» (запрещено в России). Последнее исламистское движение является враждебным для Саудовской Аравии.

Власти Катара заявили, что сайт агентства был взломан и публикация была провокацией, однако Эр-Рияд такое оправдание не удовлетворило.