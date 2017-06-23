В Питере после погони со стрельбой арестовали за наркотики экс-замначальника управления МВД (ВИДЕО)

В Петербурге полковника полиции в отставке арестовали на 2 месяца по делу о незаконной перевозке наркотиков.

В Санкт-Петербурге арестован полковник полиции в отставке Алексей Харлашин. Он сидел в Land Cruiser, который со стрельбой догоняли оперативники Выборгского района, пишет "Фонтанка".

Вечером 22 июня Выборгский райсуд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего замначальника Невского УМВД Алексея Харлашина и гражданина Эстонии Алексея Филипьева. Они пытались скрыться на Land Cruiser с наркотиками от полицейских. Уголовное дело возбуждено по статье 228 УК «Незаконная перевозка наркотических средств».

В итоге оба арестованы на два месяца. СМИ выяснили, что после погони ужшкммт был задержан еще один подозреваемый, петербуржец Виталий Куликов. С ходатайством о мере пресечения следствие в суд не обращалось. Обвинение пока не предъявлено.

По данным издания, в квартире одного из арестованных обнаружена тысяча таблеток синтетического наркотика, а в доме в городе Пикалево Ленинградской области - лаборатория по производству аналогичного синтетического наркотика и около 500 кг готовой продукции.