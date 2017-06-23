Швейцария арестовала залог Украины за "Евровидение"

Залог Украины в 15 млн евро за проведение "Евровидения" без объяснения причин арестовали в Швейцарии.

В Швейцарии наложили арест на €15 млн, которые Киев предоставил в качестве финансовых гарантий успешного проведения Евровидения. Об этом сообщается на сайте соорганизатора музыкального конкурса, украинского телеканала "Первый национальный", сообщение цитирует РИА Новости.

Украина предоставила эту сумму Европейскому вещательному союзу (EBU) для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017. На Украине уверены, что раз международный песенный конкурс был успешно проведен, то сумма гарантии должна вернуться.

Тем не ужшкммт менее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на эти средства. Как сообщил гендиректор НОТУ Зураб Аласания, украинская сторона уже обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы узнать все обстоятельства дела и определить порядок применения этой процедуры. Женевское управление не уточнило, на каких основаниях был произведен арест.

Тремя неделями ранее исполнительный продюсер «Евровидения» в Киеве Павел Грицак назвал сумму, потраченную на проведение конкурса. Грицак опроверг слухи о том, что на мероприятие было израсходовано €30 млн: по его словам, на самом деле, итоговая сумма составила не более €20,4 млн, пишет "Газета.ру".

Он также сравнил затраты на «Евровидение» в разные годы. Например, в 2012 году, по его словам, сумма достигала €58,9 млн, в 2014 году — около €49 млн, в 2015 году — €38 млн. В 2016 году Швеция потратила €23 млн, в том числе €13 млн, выделенных шведским телевидением, и порядка €10 млн — из государственного бюджета. Как отметил Грицак, подобная модель была использована и на Украине — использовались средства из государственного и городского бюджетов.