Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку стали лучше: количество "двоек" уменьшилось в 1,5 раза

ЕГЭ 2017 по русскому языку: результаты накануне опубликовали на официальном сайте.

Результаты ЕГЭ по русскому языку 2017 стали лучше

По словам главы Рособрнадзора Сергея Краснова, доля выпускников школ в России, которые после сдачи ЕГЭ 2016 по русскому языку и математике отались без аттестатов, не учитывая предстоящие пересдачи, снизилась в 1,5 раза.

По анализу предварительных итогов ЕГЭ по русскому языку, в 2017 году наблюдается "тенденция улучшения результатов по обязательным предметам".

Кравцов отмечает, что количество "двоек" на ЕГЭ по русскому языку в этому году уменьшилось в два раза, чем ужшкммт в прошлом. Как писал TopNews, Единый государственный экзамен по русскому языку прошел 9 июня. Его результат необходим для получения школьного аттестата. В э2017 году этот экзамен сдавали около 617 тысяч человек, а средний балл за него, по словам представителей ведомства, сопоставим с прошлогодним.

Отмечается, что минимальный порог в 36 баллов за ЕГЭ по русскому языку 2017 не преодолели 1,6% выпускников, тогда как в 2016 году их количество составляло 2,5%. Это минимальный проходной балл для вузов. В свою очередь, количество не преодолевших минимальный порог в 24 балла, необходимый для получения аттестата, составило 0,5%, тогда как в прошлом году их число составляло 1%.

Где узнать результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку?

Узнать результаты ЕГЭ в 2017 году по паспортным данным можно в Сети. Итоги по этому предмету были опубликованы накануне - на пять дней раньше изначально запланированного срока.

Ознакомиться с результатам экзамена можно на официальном сайте ЕГЭ ege.edu.ru, где необходимо ввести паспортные данные школьника, код регистрации на экзамене, а также выбрать нужный регион и отметить согласие на обработку введенной информации.

Также результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку и другим предметам можно узнать на официальном сайте экзамена нужного региона; в пункте проведения определенного экзамена; на информационных стендах в своей школе; на информационных стендах в комитетах по образованию своего региона.

Москвичам доступна возможность узнать результаты ЕГЭ на столичном портале госуслуг - pgu.mos.ru. Кроме того, жители столицы могут воспользоваться специальным мобильным приложением для смартфонов.