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"Запомнили, что я сказал?": полигон отходов Кучино закрыли через час после распоряжения Путина (ВИДЕО)

Опубликовано 23.06.17 08:29 "Запомнили, что я сказал?": полигон отходов Кучино закрыли через час после распоряжения Путина (ВИДЕО)

Свалка в Балашихе, с которым региональные чиновники и министерства не могли разобраться несколько лет, была закрыта волевым решением президента.

Во время недавней прямой линии с президентом жители Балашихи пожаловались на зловонную свалку, расположенную буквально в 200 метрах от жилых домов. Тогда, в эфире, Владимир Путин ограничился общими словами, но накануне в ходе совещания с членами правительства устроил взбучку чиновникам, не способным разобраться с этим вопросом.

"Вы можете человеческим языком объяснить мне, что конкретно будет сделано и в ужшкммт какие сроки?" - спросил лидер страны у главы Минприроды Сергея Донского.

Чиновник пустился в пространные и долгие объяснения, отмечая, что свалка будет работать до 2019 года, пока специалисты будут изучать состав мусора и готовить проект рекультивации. Также, по его словам, губернатору Московской области Андрею Воробьеву нужно написать заявление в правительство РФ с просьбой о выделении средств на ликвидацию полигона.

"Послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку. Считайте, что заявку на получение средств губернатор уже подал", - сказал президент, добавив, что у правительства не должно возникнуть никаких проблем с выделением финансирования: в бюджете есть более 7 млрд руб, включая 1,5 млрд экологических сборов, и эти деньги можно направить на ликвидацию свалки в Кучино.

"Запомнили, что я сказал? Очень хорошо. Через месяц я спрошу, что сделано. И с вас, и с Воробьева", - сказал Владимир Путин.

По информации "Московского комсомольца", буквально через час пресс-служба администрации Московской области выпустила сообщение о том, что свалка будет закрыта с 23 июня, а у компании-оператора уже отозвана лицензия.
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