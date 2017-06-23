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Какой сегодня праздник: 23 июня 2017 года отмечается церковный праздник Тимофей Знаменный

Опубликовано 22.06.17 23:49 Какой сегодня праздник: 23 июня 2017 года отмечается церковный праздник Тимофей Знаменный

Сегодня, 23 июня 2017, также отмечается Международный Олимпийский день.

Какой праздник сегодня, 23 июня 2017: Международный Олимпийский день

23 июня отмечается событие мирового масштаба - Международный Олимпийский день. Целью праздника служит популяризация олимпийского движения, а также пропаганда спорта и здорового образа жизни.

В этом году Международный Олимпийский день отмечается в 70-й раз. Учредил его Международный олимпийский комитет январе 1948 года на 42 сессии в швейцарской Санкт-Морице. Дата приурочена к созданию МОК 23 июня 1894 года.

В этот день МОК, опираясь на три основных правила – "двигаться, развиваться и открывать", устраивает спортивные, культурные и просветительские ужшкммт мероприятия. Во многих городах мира проходят массовые забеги на разные дистанции, а также тематические семинары и уроки для детей, встречи с известными спортсменами, выставки и концерты.

Какой церковный праздник сегодня, 23.06.2017:  Тимофей Знаменный

В народе 23 февраля вспоминают священномученика Тимофея Прусского, епископа.

Как правило, в этот период происходят различные природные явления, в которые люди рассматривают как предзнаменование. Отсюда пошло второе название праздника - Знаменный или Знаменник.

Люди считали, что если в этот день стоит хорошая погода, но нет муравьев, то это к ненастью. Если во время грозы сначала плывут светлые, а потом темные тучи – к граду. Если в лесу вечером теплее, чем в поле, то это сулит погожие дни, но радуга на Тимофея предвещает голодный год.
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