Курс доллара на сегодня, 23 июня 2017: эксперты увидели у рубля потенциал к ослаблению

Курс валют на сегодня, 23 июня 2017: ЦБ РФ увеличил курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 июня 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро на сегодня вырос на 35,15 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 67,1495 рубля, курс доллара на 23 июня 2017 увеличился на 14,82 копейки - до 60,1482 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 23,97 копейки, составив 63,2988 рубля.

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По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, курс рубля на торгах ужшкммт накануне динамично восстанавливал позиции в парах с долларом и евро.

"На валютной площадке и сырьевом рынке идет обычный коррекционный отскок, который сокращает объем эмоциональных позиций и выравнивает расстановку сил в активах. Этого и следовало ожидать после феноменально энергичной первой половины этой недели", — приводит слова эксперта Regnum.

Она отметила, что "текущая коррекция в рублевых парах не отменяет дальнейших перспектив ослабления рубля, но ставит их на паузу".

По словам Бодровой, в Минпромторге РФ уже оценили эффект падения рубля, отметив, что ослабление нацвалюты поможет экономике страны.

"По мнению главы ведомства Мантурова, экономической системе нужен курс доллара в пределах 58−62 руб. в среднесрочной перспективе, чтобы способствовать реализации проектов импортозамещения", — сказала она.