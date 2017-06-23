Курс доллара на сегодня, 23 июня 2017: эксперты увидели у рубля потенциал к ослаблению

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 июня 2017, ЦБ РФ
Официальный курс евро на сегодня вырос на 35,15 копейки по сравнению с показателем четверга и составил 67,1495 рубля, курс доллара на 23 июня 2017 увеличился на 14,82 копейки - до 60,1482 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 23,97 копейки, составив 63,2988 рубля.
Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта
По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, курс рубля на торгах ужшкммт накануне динамично восстанавливал позиции в парах с долларом и евро.
"На валютной площадке и сырьевом рынке идет обычный коррекционный отскок, который сокращает объем эмоциональных позиций и выравнивает расстановку сил в активах. Этого и следовало ожидать после феноменально энергичной первой половины этой недели", — приводит слова эксперта Regnum.
Она отметила, что "текущая коррекция в рублевых парах не отменяет дальнейших перспектив ослабления рубля, но ставит их на паузу".
По словам Бодровой, в Минпромторге РФ уже оценили эффект падения рубля, отметив, что ослабление нацвалюты поможет экономике страны.
"По мнению главы ведомства Мантурова, экономической системе нужен курс доллара в пределах 58−62 руб. в среднесрочной перспективе, чтобы способствовать реализации проектов импортозамещения", — сказала она.