Германия – Чили: счет 1:1, обзор матча от 22.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

22 июня в рамках Кубка конфедерации 2017 сборная Германии сыграла вничью со сборной Чили со счетом 1:1.

Германия – Чили: счёт 1:1 вничью

22 июня в столице Татарстана на стадионе "Казань Арена" (Казань, Россия) состоялся матч в рамках группового этапа Кубка Конфедераций 2017 между сборными Германии и Чили. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Обзор матча Кубка конфедерации Германия – Чили

Счет был открыт в самом начала игры. На 6-й минуте отличился чилийский форвард Санчес, который воспользовался замешательство немецких защитников и в упор расстрелял ужшкммт ворота соперника.

Немцам удалось отыграться лишь под занавес первого тайма. Форвард сборной Германии Ларс Штиндль на 42-й минуте оторвался от противника и сыграв на опережение, удачно подставил ногу после прострела с левого фланга.

Германия – Чили, счет 1:1. ВИДЕО голов

Кубок конфедераций. 2-й тур. Группа "B". Германия – Чили - 1:1

Голы: 6' (0:1) Алексис Санчес, 42 (1:1) Ларс Штиндль