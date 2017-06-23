Германия – Чили: счет 1:1, обзор матча от 22.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)
Опубликовано 22.06.17 22:13
22 июня в рамках Кубка конфедерации 2017 сборная Германии сыграла вничью со сборной Чили со счетом 1:1.
Германия – Чили: счёт 1:1 вничью
22 июня в столице Татарстана на стадионе "Казань Арена" (Казань, Россия) состоялся матч в рамках группового этапа Кубка Конфедераций 2017 между сборными Германии и Чили. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Кубок конфедераций впервые в истории проходит в России в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.
Обзор матча Кубка конфедерации Германия – Чили
Счет был открыт в самом начала игры. На 6-й минуте отличился чилийский форвард Санчес, который воспользовался замешательство немецких защитников и в упор расстрелял ужшкммт ворота соперника.
Немцам удалось отыграться лишь под занавес первого тайма. Форвард сборной Германии Ларс Штиндль на 42-й минуте оторвался от противника и сыграв на опережение, удачно подставил ногу после прострела с левого фланга.
Германия – Чили, счет 1:1. ВИДЕО голов
Кубок конфедераций. 2-й тур. Группа "B". Германия – Чили - 1:1