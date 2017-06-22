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Липницкая ответила на критику ее веса пользователям сети

Опубликовано 22.06.17 20:45 Липницкая ответила на критику ее веса пользователям сети

Олимпийская чемпионка ответила на комментарии к фотографиям с получения квартиры в Москве, в которых пользователи обратили внимание на то, что Юлия набрала вес.

Российская фигуристка олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая ответила пользователю сети «ВКонтакте» на критику в ее адрес по поводу якобы набора веса.

Примечательно, что бурное обсуждение фигуры спортсменки началось под опубликованными фото, на который Липницкая вручили ключи от ее новой квартиры в ЖК "Рассказово" в Новой Москве. На снимках девушка выглядит очень счастливой, у нее новая стрижка кара.

Фото: Юлия Липницкая. Личная страница "ВКонтакте"

"А у ужшкммт меня важное событие: ключи от собственной квартиры! В одном из лучших жилых комплексов Москвы ЖК "Рассказово": рядом лес, лесное озеро на территории, просторные дворы, красивая архитектура... Лично мне напоминает Чикаго) Получилось немного неожиданно… я и не верила, да и раньше, чем в 2018 году не ждала. Спасибо холдингу Sezar Group!", - написала она.

Однако злопыхатели все-таки нашли к чему придатся и предположили, что Юлия поправилась на фоне беременности.

Фото: Юлия Липницкая. Личная страница "ВКонтакте"

"Ирина, вроде взрослая женщина, а несёте полную чушь..., своей жизнью заняться не хотите? И вообще, всех касается. Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит", - написала Юлия.

Напомним, 18 мая Липницкая вернулась в список кандидатов в сборную России. В феврале стало известно, что россиянка, восстанавливающаяся после травмы, не выйдет на лед до конца сезона. Липницкая, ставшая олимпийской чемпионкой Сочи в командных соревнованиях, пропустила два последних чемпионата мира.
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