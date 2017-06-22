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В Госдуму внесли закон об отмене новогодних каникул в России

Опубликовано 22.06.17 18:22 В Госдуму внесли закон об отмене новогодних каникул в России

Соответствующее предложение в палату внесли представители фракции КПРФ.

Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул. Он содержит поправки в Трудовой кодекс, «обусловленные практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России», цитирует пояснительную записку РБК.

Намерение отменить новогодние каникулы депутаты объяснили многочисленными письмами россиян, которые «требуют вернуть рабочие дни в полной мере», поскольку «в начале нового года остаются без зарплаты».

При этом ужшкммт предлагается внести 31 декабря в число нерабочих дней, что позволит россиянам «спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени». Также нерабочим днем также предлагается сделать 18 марта — день присоединения Крыма к России.

Кроме того, депутаты фракции КПРФ предложили сделать выходным днем 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции».

Получается, что зимой будут нерабочими 31 декабря, 1 и 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества). Весной: 8 марта (Международный женский день), 18 марта (День воссоединения Крыма с Россией), 9 мая (День Победы). Летом - 12 июня (День России). Осенью: 4 ноября (День народного единства), 7 ноября (День Великой Октябрьской Социалистической революции). Всего 10 дней в году, пишет "РГ".
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