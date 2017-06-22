Германия - Чили: прогноз на матч 22 июня 2017, смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Победа позволит одной из сборных избежать встречи со сборной Португалии в полуфинале.

Обе команды одержали победы в стартовом туре группового турнира Кубка Конфедераций и, вероятно, разыграют в Казани первое место. Победа позволит одной из команд избежать в полуфинале встречи со сборной Португалии, которая, скорее всего, возглавит группу А.

Матч второго тура группового этапа КК-2017 начнется в 21:00 на футбольном стадионе Казань Арена.

Германия - Чили 22 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедерации. Прямая трансляция. ВИДЕО

«Германия» - «Чили» 22 июня 2017 – прогноз на матч, ставки, коэффициенты, статистика встреч

Прогноз экспертов на матч Германия-Чили весьма неоднозначен. Обе команды ужшкммт проявили себя в первых встречах. Так, сборная Германии обыграла команду Австралии со счетом 3:2. Чилийцы тоже успешно стартовали в первом туре КК-2017, обыграв Камерун со счетом 2:0.

Игра обещает быть «веселой» еще и потому, что это будет не классический футбол, а противостояние поколений, учитывая, что состав команды Германии молодой, а Чили напротив, будут представлять опытные футболисты.

Как прогнозируют эксперты, обе команды выберут в игре тактику нападения. Как и у немцев, так и у чилийцев есть кому забивать голы.

И все же букмекеры склоняются к тому, что победу одержит команда Чили.

Поставить на матч «Германия-Чили» 22 июня можно со следующими коэффициентами: победа Германии – 2,65, победа Чили – 2,40, ничья – 3,90.

Лучшая ставка на матч «Германия-Чили», по мнению букмекеров – «обе забьют и тотал больше 2,5» либо «никому не удастся забить больше двух голов подряд за 2,38».

Германия - Чили 1:0 ВИДЕО голов