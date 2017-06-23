 
TOP 10

1 СМИ узнали неожиданные подробности завещания Алексея Баталова

2 Недовольный Медведев стал новым мэмом в Сети (ФОТО, ВИДЕО)

3 Впервые опубликованные Документы архива Минобороны опровергли миф о внезапном нападении Гитлера

4 Эксперты озвучили предельный курс падения рубля

5 "Так выглядит конец света": соцсети отреагировали на напряженное молчание ведущего BBC в эфире (ВИДЕО)

6 Автобус из Волгограда разбился 22 июня в Казахстане: девять погибших (ВИДЕО)

7 Украина заявила о появлении на Донбассе российского спецназа (ВИДЕО)

8 Пообещавшая уничтожить людей робот София рассказала о своем идеальном мужчине (ВИДЕО)

9 Французская модель погибла из-за взрыва баллона со взбитыми сливками

10 Опубликован новый трейлер 7-го сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Алые паруса 2017": 23 июня в Питере участие примут 80 тысяч выпускников (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.06.17 17:03 "Алые паруса 2017": 23 июня в Питере участие примут 80 тысяч выпускников (ФОТО, ВИДЕО)

Праздник "Алые паруса 2017" состоится в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.

"Алые паруса 2017": дата проведения

Вечером 23 июня в Санкт-Петербурге состоится одно из самых красивых и зрелищных мероприятий, посвященных выпускникам школ - "Алые Паруса".

Праздник "Алые Паруса" 2017 года начнется в 20:00 мск. Выпускники школ, среди которых будут не только местные вчерашние ученики, но и ребята из других городов.

Власти города объявили о готовности принять 80 тысяч человек на празднике. Для правильного распределения гостей, на Дворцовую площадь были приглашены 31 тыс. человек, которые смогут ужшкммт попасть туда по входным билетам. Остальных ждут на стрелке Васильевского острова.

В 22:00 мск начнется театрализованный пролог к празднику, а  затем стартует большая праздничная программа, включающая в себя музыкальную часть, светопиротехническое представление. Кульминацией праздника станет проход по Неве корабля под алыми парусами.

В этот вечер перед выпускниками выступят группы Artic&Asti, SEREBRO, Сурганова и оркестр, Марсель, а также Макс Барских и Александр Панайотов. Хэдлайнером вечера станет знаменитая группа из Владивостока "Мумий Тролль".

Алые паруса 2017 ВИДЕО

"Алые паруса" 2017: салют

По замыслу организаторов, музыкальное светопиротехническое шоу в акватории Невы и появление бригантины с алыми парусами запланировано на 00:40 мск. Наблюдать за представлением удобнее всего будет со Стрелки Васильевского острова, однако места там лучше занимать заранее, ведь очереди выстроятся за несколько часов до начала мероприятия. Также на салют и само шоу можно посмотреть на набережной Невы в центре города. 

"Алые паруса 2017": работа метро

В ночь c 23 на 24 июня в центре Санкт-Петербурга будет ограничено движение транспорта, но метро будет работать всю ночь.

Движение поездов подземки Северной столицы в период с 00.00 до 05.30 будет осуществляться с увеличенными интервалами. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным документам, а с 00.30 до 02.30 в кассах метрополитена будет осуществляться только продажа жетонов и приостановлена активация интернет-платежей, а также реализация проездных билетов на основе БСК.
Другие материалы по этой теме

В Санкт-Петербурге пройдет праздник выпускников "Алые Паруса"

17 июня Церковь вспоминает святителя Митрофана

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга