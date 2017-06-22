Результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку сегодня можно узнать на официальном сайте

22 июня на официальном сайте Единого государственного экзамена опубликованы результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку по паспортным данным.

ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сдавали 628 тысяч выпускников

Для выпускников одиннадцатых классов наступила волнущая пора - они знакомятся с результатами ЕГЭ 2017 по основному обязательному предмету - русскому языку. Напомним, данный экзамен выпускники, для которых совсем скоро школа останется в прошлом, сдавали еще 9 июня. Отметим, что заявления на участие в нем в основной период подали около 628 тыс. человек, а для сдачи экзамена было задействовано 5,4 тысячи пунктов ужшкммт проведения экзаменов как в России, так и за рубежом.

В нынешнем году Росбрнадзор объявил результаты ЕГЭ по русскому языку на пять дней раньше, то есть 22 июня, о чем глава ведомства Сергей Кравцов сообщил накануне в понедельник на пресс-конференции. Ранее планировалось, что итоги экзамена станут известны 27 числа.

"Такого вообще в истории не было", - подчеркнул Кравцов.

По данным из регионов, экзамен прошел в штатном режиме. Никаких утечек контрольных измерительных материалов в сеть Интернет нет, отметил руководитель Рособрнадзора.

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в 2017 году минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников ЕГЭ по русскому языку.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня. Участниками экзамена стали почти 617 тыс. человек. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников экзамена (в 2016 г. их число составило 1%)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в полтора раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач. Данные результаты свидетельствуют об успешности проекта «Я сдам ЕГЭ» и являются итогом серьезной адресной работы, которая была проведена с отстающими школьниками в регионах и муниципалитетах, где результаты ЕГЭ прошлых лет выявили серьезные проблемы с уровнем школьного образования», - цитирует пресс-служба руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Где узнать результаты ЕГЭ 2017 по русскому языку?

Оперативнее всего узнать результаты ЕГЭ в 2017 году можно в Интернете. Сведения об итогах экзамена размещены на официальном сайте Единого государственного экзамена по адрему ege.edu.ru. Чтобы узнать результаты экзаменов по русскому языку и другим предметам, необходимо ввести паспортные данные выпускника, код регистрации на экзамене, указать регион и дать согласие на обработку введенных данных.

Специалисты Рособрнадзора рекомендуют не затягивать подачу документов в вузы после получения результатов ЕГЭ: приемная кампания в вузах уже стартовала, но пока документы подают лишь выпускники прошлых лет.

Подавать документы на поступление можно в пять университетов, в каждом из которых - не более чем на три факультета.

Напомним также, что завершившийся основной период ЕГЭ 2017 продолжают резервные дни для сдачи всех предметов ЕГЭ, которые пройдут с 20 июня по 1 июля. Сдать экзамены в резервный срок смогут выпускники прошлых лет и школьники, которые получили неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов.