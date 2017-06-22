Украина заявила о появлении на Донбассе российского спецназа (ВИДЕО)

В МВД Украины сообщили, что почти 500 воевавших в Донбассе украинцев покончили жизнь самоубийством.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что на территорию Донбасса вошло подразделение российского спецназа из города Тольятти. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"За последнюю неделю противник существенно активизировался. Вечером и ночью наши позиции подвергаются обстрелам из ствольной артиллерии, танков, минометов, крупнокалиберных пулеметов", - отмечают военные.

По их мнению, в рядах ополченцев "в последнее время стало больше соответствующих ужшкммт специалистов". "Если раньше обстрелы были хаотичными, то сейчас бьют более прицельно", - отметили в ВСУ.

Между тем глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране на начало июня нынешнего года зарегистрировали порядка 500 случаев самоубийств граждан, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

Такие данные приводит военная прокуратура страны, говорится в статье Авакова, опубликованной в местных СМИ, передает "Интерфакс". По его словам, число обращений членов семей участников военного конфликта на востоке Украины с жалобами на бытовое насилие увеличилось уже в 2015 году в восемь раз.